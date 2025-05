Në Londër sot do të ndodh nënshkrimi i marrëveshjes strategjike midis Maqedonisë dhe Mbrëtërisë së Bashkuar, marrëveshje kjo me vlerë prej 6 miliardë eurosh. Zëvendëskryeministri i Maqedonisë, Izet Mexhiti, pas takimit në Londër me përfaqësues të Instrumentit për Mbështetje të Financimit të Jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar – UKEF tha se marrëveshja për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar zgjidh probleme jetike për qytetarët e Maqedonisë. Ai gjithashtu shtoi se me te përfshihen projekte infrastrukturore dhe të shëndetësisë, arsimit dhe transportit, ndërsa kjo marrëveshje do të jetë në dobi edhe për mjedisin jetësor

“Sa i përket fushave të arsimit dhe shëndetësisë, parashihet ndërtimi i një spitali të ri në qytetin e Kërçovës, rikonstruksioni i spitalit të Tetovës, si dhe ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë në të njëjtën qytet. Po ashtu, në Shtip është planifikuar rikonstruksioni i spitalit dhe ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë,” deklaroi Mexhiti për TVM.

Ai shtoi se gjatë takimeve u diskutua edhe një ide e re nga Ministria e Mjedisit dhe Ambientit Jetësor për të shfrytëzuar këtë mundësi financiare, si dhe ekspertizën dhe përvojën britanike për të eliminuar mbetjet e rrezikshme që prej dekadash paraqesin kërcënim për ambientin dhe shëndetin publik në vend.

“Fokus i veçantë iu kushtua pastrimit të mbetjeve të rrezikshme si lindani në fabrikën e Ohisit, në Jugohrom, në Vaksincë e Llojan, të cilat përbëjnë rrezik potencial për gjithë vendin,” theksoi Mexhiti.

Ai e vlerësoi këtë si një hap të rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, jo vetëm në aspektin ekonomik dhe të investimeve, por edhe në planin politik.