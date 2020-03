VMRO-DPMNE-ja në Njësinë e parë zgjedhore do të garoj me ish kandidaten për president shteti, profesoreshën Gordana Siljanovska, mëson Alsat nga burime brenda partisë. Në Njësinë e dytë zgjedhore sipas burimeve pritet të vendoset në mes Vllado Misajllovski dhe Rashella Mizrahi. Ndërkohë që është bërë e ditur se në Njësinë e tretë zgjedhore listës do t’i prij Igor Janushev, sekretar i përgjithshëm i kësaj partie. Në njësinë e 4 zgjedhore listën e partisë më të madhe opozitare do ta kryesoj nënkryetari Aleksandër Nikollovski. Në njësinë e 5 zgjedhore pritet të vendoset në mes Igor Durllovskit dhe Sillvana Angellovska. Ndërsa në Njësinë e 6 zgjedhore, VMRO-DPMNE-ja duhet të përcaktohet në mes Vllatko Gjorçevit dhe Dafina Stojanovskës.