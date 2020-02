Këtë mëngjes më ftohtë është në Berovë, -6 gradë, ndërsa katër temperaturë maksimale janë matur në Dojran.

Sipas DPHM, -5 është në Lazaropole dhe Mavrov, -4 në Shkup Petrovec, -3 në Tetovë, -2 në Shkup Zajçev Rid, Strumicë, Shtip, Prilep, Manastir, Kriva Pallankë, Pretor, Demir Kapi dhe Krushevë, -1 në Ohër dhe Kumanovë dhe një gradë në Gjevgjeli.

Moti është i kthjellët dhe kryesisht i qetë. Gjatë ditës do të jetë me diell me temperaturë maksimale nga 9 deri në 16 gradë.

Në Shkup është me diell me temperaturë deri në 12 gradë.