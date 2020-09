Një burim i afërt me Presidentin serb, Aleksandar Vuçiç i ka thënë gazetës The Jerusalem Post se njohja e Kosovës nga Izraeli do të acarojë marrëdhëniet me Serbinë pavarësisht se ajo është në kuadër të marrëveshjes e cila u nënshkrua në Shtëpinë e Bardhë. Më herët gjatë këtij viti është njoftuar se Serbia do të hapte një zyrë tregtare në kryeqytetin e Izraelit. “Serbia nuk do ta zhvendosë ambasadën e saj në Jerusalem nëse Izraeli e njeh Kosovën si një vend të pavarur,” tha burimi, i cili ka njohuri të afërta të marrëveshjeve të nënshkruara në Uashington. “Për më tepër, kjo lëvizje nga Izraeli do të dëmtonte marrëdhënien midis Izraelit dhe Serbisë dhe nuk do të jetë kurrë e njëjta. Kaq e thjeshtë është. Burimi shtoi se” shumë kanë argumentuar se Izraeli duke njohur Kosovën do të ishte i ngjashëm me vendet që njohin në mënyrë të njëanshme “Palestinën”. Kosova deklaroi pavarësinë e saj nga Serbia në 2008, por Beogradi e konsideron atë si një zonë autonome. Izraeli nuk e njohu Kosovën për më shumë se një dekadë, nga shqetësimi për dëmtimin e lidhjeve të forta me Serbinë dhe për krijimin e një precedenti për njohjen e një shteti palestinez. Serbia dhe Kosova nënshkruan marrëveshje të ndara me SHBA në të njëjtën kohë, të ulur në anët e kundërta të Presidentit të SHBA, Donald Trump në Zyrën Ovale të premten. Marrëveshjet do të krijojnë lidhje më të mëdha ekonomike midis vendeve. Kritikët kanë thënë që përmbajtja e marrëveshjeve nuk i rregullon lidhjet Serbi-Kosovë dhe se përbëhet nga veprime që ajo tashmë është zotuar të ndërmarrë në bisedimet e ndërmjetësuara nga BE. Përveç kësaj, marrëveshja me Kosovën deklaroi se Izraeli do të normalizonte lidhjet me vendin me shumicë myslimane, i cili do të hapte një ambasadë në Jerusalem. Marrëveshja e Serbisë tha që ata gjithashtu do të hapnin një ambasadë në Jerusalem. Më parë këtë vit, Serbia njoftoi se do të hapte një zyrë tregtare në kryeqytet. Serbia dhe Kosova të dy kërkojnë të bashkohen me Bashkimin Evropian dhe Serbia tashmë ka filluar negociatat për këtë çështje. Një zëdhënës i BE tha të hënën, në lidhje me marrëveshjet, se “çdo hap diplomatik që mund të vërë në dyshim qëndrimin e përbashkët të BE mbi Jerusalemin është një çështje shqetësuese dhe keqardhje serioze”./kallxo