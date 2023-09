Nga njëra anë, qeveria shpall zhvendosjen e pikave të basteve dhe kazinove për të mos lejuar që këto vese të jenë lehtësisht të aksesueshme për të rinjtë, por kjo është për publikun. Realisht, qeveria, pikërisht Artan Grubi, lejoi hapjen e videollotarive të reja, pra të lojërave të fatit online.

Bëhet fjalë për tre kazino të reja online, në partneritet me lotarinë shtetërore – pra me shtetin!.

A është kompania që do të punojë në partneritet me qeverinë në Maqedoni kazino online 8888.bg, nga Bullgaria?A nuk njihet kjo kompani si kompani e nëntokës bullgare, e grupit të të famshmit Vasil Boshkov, të ashtuquajturit. Kafka, e njohur me ligjin në Bullgari, kush jeton në Dubai?- pyet VMRO-DPMNE.

Vasil Bozhkov është një oligark bullgar dhe ideologu dhe figura kryesore drejtuese e Platformës Qytetare “Vera Bullgare”. Ai është bullgari më i pasur me një pasuri të vlerësuar midis 1 dhe 3 miliardë leva, i njohur me pseudonimin Kafkë. Konsiderohet një koleksionist i madh i antikeve të rralla dhe pikturave të artit të bukur.

Në janar 2020, Bozhkov u largua nga Bullgaria dhe iku në Dubai për të shmangur arrestimin, pas së cilës u akuzua për akuza të shumta, duke përfshirë vrasje, pastrim parash, evazion fiskal.

Bozhkov është 64 vjeç dhe dy llotaritë e tij private, njëra prej të cilave në Gjeorgji dhe shtëpitë e basteve kanë një fitim vjetor mbi 200 milionë leva, një herë ka thënë se paratë i ka bërë në vitet kur loja luhej pa rregulla. Përveçse një matematikan i shkëlqyer, Bozhkov është gjithashtu një lojtar i famshëm pokeri.

Ai vozitë një model unik “Mercedes Maybach” me vlerë 700 mijë euro.