Është votuar ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës së Veriut për 6 miliardë euro. Kjo marrëveshje është për një partneritet për realizimin e projekteve të infrastrukturës

Votuan 82 deputetë, pro 76 deputetë, kundër 6 deputetë, asnjë abstenim.

Mazhoranca duartrokiti pas votimit, ndërsa opozita ishte e indinjuar.

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Zoran Dimitrovski, i cili e prezantoi ligjin, theksoi se dokumenti është përmbyllur në Londër më 22 maj të këtij viti, bazuar në deklaratën e nënshkruar për partneritet strategjik ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar (MB), dhe është një hap i rëndësishëm përpara në forcimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve dhe promovimin e interesave të tyre të përbashkëta.

Sipas tij, qëllimi i kësaj marrëveshje është konsolidimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në infrastrukturën kritike, shëndetësi, teknologji dhe energji për realizimin e projekteve prioritare të infrastrukturës.

Marrëveshja do t’i sigurojë Maqedonisë një linjë kredie prej pesë miliardë paund për projekte të mëdha të infrastrukturës hekurudhore, transportit, shëndetësisë dhe energjisë.

Lista e projekteve përfshin zhvillimin e një hekurudhe moderne të mallrave dhe të shpejtë nga Tabanovca në Gjevgjeli, investime në shëndetësi dhe ndërtimin e spitaleve të reja, përfundimin e ndërtimit të Spitalit klinik në Shtip, ndërtimin e një objekti të ri për fakultetin e mjekësisë dhe konviktin studentor, ndërtimin e spitalit dhe qendrës shëndetësore për rindërtimin e spitalit të Kërçovës. siguria kibernetike dhe transformimi digjital i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Lista e projekteve në të cilat do të fokusohej bashkëpunimi ndërqeveritar është bashkangjitur si Shtojca A e kësaj Marrëveshjeje. Financimi i Eksportit në Mbretërinë e Bashkuar është planifikuar të jetë një pjesë kyçe e ofertës me një mbulim deri në pesë miliardë paund. Konsulentët e jashtëm do të përfshihen në procedurën e mëtutjeshme për të harmonizuar financimin dhe për të kaluar në fazën e implementimit të projektit të dakorduar – tha Dimitrovski.

Ai shtoi se marrëveshja që propozohet të ratifikohet nuk kërkon miratimin e ligjeve të reja apo ndryshimin e ligjeve ekzistuese dhe nuk do të shkaktojë nevojën për ligje shtesë.

Gjatë debatit, qeveria dhe opozita u përballën me argumentet pro dhe kundër kësaj marrëveshjeje.

Opozita akuzoi mungesën e transparencës në lidhje me Marrëveshjen, mbi borxhin e vendit, si dhe se marrëveshje të tilla janë larg përfitimit ekonomik dhe përbëjnë një kërcënim afatgjatë për sovranitetin ekonomik dhe politik të vendit.

“Duhet të sillemi me përgjegjësi dhe plotësisht transparente në lidhje me marrëveshjet më të mëdha dhe më të rëndësishme që mund të formësojnë të ardhmen e vendit tonë si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Më vjen keq që Qeveria e humbi këtë mundësi – tha deputeti Mitko Trajçuleski nga LSDM.

Sipas tij, marrëveshja, siç tha ai, hap mundësi për marrëveshje jotransparente dhe anashkalim të Ligjit për Prokurim Publik. Shqetësues i veçantë, tha ai, është paragrafi 2 i nenit 2 të Marrëveshjes, ku thuhet: “Do të lehtësohet njohja me subjektet e biznesit britanik për të mbështetur zbatimin e projekteve”.

Publiku maqedonas ka të drejtë të dijë – çfarë do të thotë kjo dispozitë? A janë këta kontraktorë tashmë të kontraktuar? Nëse po, kjo është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Ligjin për Prokurimin Publik dhe parimin e konkurrencës. Cila është logjika atëherë që ministri i Financave të pretendojë se do të respektohet legjislacioni vendas – theksoi deputeti i LSDM-së.

Koalicioni qeverisës, nga ana tjetër, pohon se marrëveshja është shpallur në mënyrë transparente dhe është këtu para deputetëve, ndryshe nga siç u theksua Marrëveshja me Bechtel-in dhe Enka-n, e cila nuk u prezantua në opinion sepse përmbante një klauzolë rreptësisht konfidenciale. Ata e vlerësuan atë si historike për vendin, sepse përfaqëson një bazë solide për marrëdhëniet me një nga fuqitë më të mëdha të botës dhe një motor financash, shkencës dhe inovacionit.

Në të njëjtën mënyrë do të miratohet edhe marrëveshja financiare, në Qeveri dhe në Kuvend. Çfarë është tani jotransparente, a është ai operacion në të cilin ka ardhur këtu një “artist i cirkut” nga “lista e zezë”, të cilin e keni vënë në krye të atyre projekteve për t’i drejtuar dhe që nuk ju ka sharë, apo kjo është jotransparente? Pse dhe nga ka nevojë kjo për të nënçmuar këta njerëz. Për më tepër, ku ka ndonjë gjë për kampet e emigrantëve këtu, është ajo e shkruar në ndonjë nga 8 artikujt. Gënjeshtra ime e preferuar për këtë marrëveshje është se ajo është një marrëveshje antievropiane dhe në të njëjtën javë BE-ja ka lidhur marrëveshje me Britaninë e Madhe – tha Stojanoski.