Zyrat e mjekëve të mbushur me pacientë, të sëmurë nga foshnjat tek të rriturit, gripi sezonal është rikthyer shumë në masë të madhe. Pas tre viteve të një pandemie me Covid-19, papritur gripi A “goditi” më fort dhe dita-ditës po merr përmasa më të mëdha.

Më shumë se gjysma e vendit është e sëmurë, pohojnë disa nga mjekët e intervistuar nga “Fokus”. Sipas tyre, këtë vit gripi sezonal nuk zgjedh. Në shënjestër janë më të rinjtë dhe më të moshuarit.

“Këtë vit klinikat janë plot. Viruset transmetohen nga njëri te tjetri dhe çdo person tjetër është i sëmurë. Me ndryshime të tilla temperaturash, situata është edhe më e keqe. Gjatë ditës është 15 gradë, minus temperaturat në mbrëmje. Është një nga problemet dhe shkaktarët më të mëdhenj të sëmundjeve”, thonë disa nga mjekët.

Periudha e inkubacionit është 2-5 ditë derisa të shfaqen simptomat e gripit. Infeksioni i gripit të tipit A (nëntipi H3N2) është më i rëndë dhe më serioz se ai i tipit A (nëntipi H1N1) ose tipi B, dhe zakonisht shfaqet me ethe, temperaturë të ngritur të trupit që zgjat 1 deri në 4 ditë, kongjestion nazal, leukopeni dhe proteinë të ngritur C-reaktive. (CRP). Më pas zakonisht fillon një kollë (kryesisht e thatë), e cila mund të zgjasë deri në 3 javë. Mialgjia dhe simptoma të tjera si ethet, dhimbja e kokës, keqtrajtimi i përgjithshëm dhe dhimbja e fytit janë po aq të zakonshme me infeksionet e gripit A/H3N2, A/H1N1 dhe B. Shumica e spitaleve përfunduan me nëna me foshnja të vogla, të cilave gripi shkaktoi probleme të mëdha shëndetësore.

“Gjithçka filloi me një ftohje të zakonshme dhe dita ditës simptomat shtoheshin dhe më në fund përfunduam në spital me bronkit. Tani është më mirë, por çfarë frike dhe stresi kaluam. E tmerrshme”, thotë një nënë 28-vjeçare.

Sipas raportit të fundit të Institutit të Shëndetit Publik të publikuar në vetëm një javë deri më 25 dhjetor, janë 177 raste të reja, ndërkohë që dy javët e fundit ky numër ka ardhur në rritje. Ndërkohë, sipas raportit të IJZ-së, ngadalë po rritet edhe numri i të infektuarve me Covid-19. Mjekët rekomandojnë që qytetarët të jenë më të kujdesshëm, të pinë vitamina dhe të hanë fruta e perime. Megjithatë, mos merrni asgjë në duart tuaja pa u konsultuar me një mjek, veçanërisht mos pini antibiotikë.