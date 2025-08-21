Ministria e Shëndetësisë do të kryejë inspektime urgjente dhe të jashtëzakonshme për të verifikuar pretendimet e Prof. Dr. Sasko Kedev të ndara në publik në lidhje me ndërhyrje të mundshme të panevojshme mjekësore kardiologjike në klinikat private, me qëllim fitimi.
Për më tepër, siç tregohet në deklaratë, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar tashmë se dixhitalizimi i plotë i sektorit të shëndetësisë përfshin edhe shkëmbimin dypalësh të informacionit midis institucioneve shëndetësore publike dhe private përmes sistemit “Termi Im”, me qëllim që të merret një pamje e qartë e abuzimeve të mundshme të sistemit dhe burimeve financiare.
“Në kujdesin shëndetësor, ekzistojnë standarde profesionale, protokolle dhe procedura ligjore të përcaktuara qartë, si dhe organe kompetente përgjegjëse për zbatimin e tyre. Respekti për integritetin profesional të profesionistëve të kujdesit shëndetësor është i detyrueshëm, ashtu si edhe respekti për të drejtat e pacientëve. Vendimet për trajtimin bazohen në indikacionet klinike, por edhe në të drejtën për një mendim të dytë profesional. Pacientët duhet të ndihen të inkurajuar të bëjnë pyetje, të kërkojnë sqarime dhe, nëse kanë dyshime, të kërkojnë një mendim të dytë – kjo është pjesë e praktikës së mirë mjekësore. Kjo temë kërkon një qasje të matur dhe respekt për faktet, dhe siguria e pacientit, etika mjekësore dhe mjekësia e bazuar në prova janë parimet themelore mbi të cilat bazohet qasja e sistemit të kujdesit shëndetësor”, tha Ministria e Shëndetësisë.
Sistemi i kujdesit shëndetësor bazohet në besim dhe për këtë arsye çdo komunikim publik duhet të matet dhe të bazohet në informacione të verifikueshme, pa spekulime dhe pa barazuar rastet individuale me të gjithë sistemin, shtoi deklarata.
“Sigurisht, të gjithë kanë të drejtë për mendimin e tyre, veçanërisht nëse mbështeten nga fakte të vërtetuara, por ne gjithashtu besojmë se është e nevojshme të shmangen deklaratat që çojnë në përgjithësime dhe sensacionalizëm”, tha Ministria e Shëndetësisë.
Kardiologu Sasko Kedev, në një intervistë për Kanal 77, tha se në spitalet private po kryhen ndërhyrje kirurgjikale të panevojshme.
“Pjesa më e madhe e aktivitetit tim konsulent është në dekurajimin e njerëzve nga ndërhyrjet e panevojshme, stentimi i panevojshëm, ndërhyrjet kirurgjikale të panevojshme. Aktualisht po përballemi me diçka të frikshme, dhe këto janë ato ndërhyrje të panevojshme, të cilat janë të orientuara drejt fitimit. Kemi një përhapje të spitaleve private, interesi i të cilave është fitimi. Këto janë gjëra lehtësisht të provueshme, kemi prova se qendra të caktuara duhet të mbyllen nga pikëpamja mjekësore. Nëse kjo do të ndodhte në Angli ose Amerikë, do të ishte nën kyç. Ata operuan pa nevojë, ata prenë gjoksin pa nevojë, kemi prova për këtë. Është një gjë interesante, për të cilën institucionet përkatëse duhet të ndërmarrin veprime, mbi të gjitha Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi, sepse ata paguajnë për disa nga këto ndërhyrje. Po flasim për probleme shumë serioze etike, të lidhura me fitimin”, tha Kedev.
Spitali Klinik Acibadem Sistina reagoi sot se në ekzistencën e tij 25-vjeçare, nuk ka kryer kurrë një ndërhyrje kirurgjikale pa një indikacion të qartë mjekësor. Spitali e dënoi deklaratën e Dr. Kedev dhe kërkoi që ai të deklaronte se për cilin spital privat bëhet fjalë në deklaratën e tij, përndryshe ata paralajmëruan një padi për shpifje dhe dëmtim të reputacionit.
