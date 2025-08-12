Kancelari gjerman Friedrich Merz dhe forcat e tij konservatore kanë rënë në vendin e dytë në mbështetje popullore, pas të djathtës ekstreme të Gjermanisë, sipas një sondazhi të publikuar për të shënuar 100 ditëshin e Merz në detyrë.
Sipas një sondazhi nga Instituti i Forcës, Alternativa për Gjermaninë (AfD) e ekstremit të djathtë ka 26 për qind të mbështetjes, dy për qind më shumë se konservatorët, përpara një sezoni politik të dominuar nga vendime të vështira në lidhje me ringjalljen e ekonomisë së lëkundur dhe zbatimin e shkurtimeve buxhetore, raporton Reuters.
Vendimi i Friedrich Merz javën e kaluar për të pezulluar dërgesat e armëve në Izrael, pasi vendi njoftoi planet për të pushtuar qytetin e Gazës, u prit me miratim nga votuesit, por zemëroi aleatët konservatorë të cilët e panë atë si një tradhti të angazhimeve historike të Gjermanisë, shtoi agjencia.
Merz tregoi më shumë besim në politikën e jashtme sesa paraardhësi i tij Olaf Scholz, duke luajtur një rol kyç në bashkimin e vendeve evropiane në një front të bashkuar për mbrojtjen e Ukrainës.
Brenda vendit, qeveria e tij e ka bërë të qartë qëllimin e saj për të futur masa më të ashpra, të tilla si një shkurtim i planifikuar i përfitimeve në dispozicion të refugjatëve ukrainas nga lufta, sipas Reuters.
Kjo nuk është hera e parë që AfD është përpara konservatorëve në sondazhe, kjo ndodhi edhe në sondazhin e Forsa në prill.
Testi i radhës i madh zgjedhor për Gjermaninë do të jenë zgjedhjet rajonale në shtetin jugperëndimor të Baden-Württemberg në mars të vitit 2026, të parat nga pesë zgjedhjet në 16 shtetet federale të Gjermanisë vitin e ardhshëm.
