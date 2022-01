Reality show i Georgina hapet me stil. “Soy Georgina” do të jetë gjashtë kapituj prej rreth 45 minutash në të cilët shihet dita e përditshme e influencuesit dhe e dashurës së Cristiano Ronaldos.

Georgina i tregon dita ditës dhe ne do të zbulojmë se si është me miqtë e saj, në jetën e saj të përditshme, udhëtimet, ngjarjet, si planifikon gjithçka.

Falë reality show-t më në fund mësuam se si Cristiano dhe Georgina u njohën dhe si lindi dashuria në vitin 2016.

“Ishte një e enjte vere. Ka punuar në Gucci. Më duhej të dilja në orën 5 dhe një koleg më thirri të qëndroja edhe gjysmë ore për t’i shërbyer një klienti. Kur po dilja nga dyqani, u shfaq një burrë i pashëm i gjatë gati dy metra i shoqëruar nga një fëmijë dhe një grup miqsh. I pashëm. Djali më përshëndeti me shumë mirësjellje dhe qeshi. Fillova të ndjeja gudulisje në stomak. Dhe mendova: çfarë nuk shkon me mua? As nuk doja ta shikoja, më vinte shumë turp”. Edhe Cristiano e kujton atë moment: “Ishte një moment klikimi dhe më mbeti në kokë, është e vërteta absolute”, raporton AS.

“Fillova ta frekuentoja në Gucci dhe një ditë më shkroi se kishte një event që do të bënte. Dhe i thashë se do të më ndodhte mua. E kalova gjithë ditën duke menduar se çfarë do të vishja, si do t’i bëja flokët. Kur mbërrita e pashë shumë të pashëm, më kujtohet se çfarë kishim veshur unë dhe ai. Ne pimë një gotë shampanjë dhe më duhej të shkoja në darkën e kompanisë. Nuk ndjeva asgjë, por duhej të shkoja. Por ishte mirë sepse na la në dëshire”, thotë Georgina.

Dhe në ato ditë të hershme ndodhën disa gjëra që e ngadalësuan lidhjen: “Ai kishte shumë ndeshje, ndodhi biznesi i babait tim dhe unë mungova dhe u pikëllova. Një ditë përkonim në një ngjarje tjetër, ai ishte me shokët dhe vëllain e tij. Dhe më tha: “Gio, a dëshiron të vish në darkë dhe mendova se ka ardhur koha”. Isha shumë i emocionuar dhe rrugës për në restorant duart tona u përplasën me njëra-tjetrën dhe u ndjeva sikur ato duar ishin me mua për një kohë të gjatë dhe kur u përplasëm përsëri me njëri-tjetrin i morëm. Ishin duar të njohura, që përshtateshin në mënyrë të përkryer. Shkuam për darkë, unë shkova në shtëpi dhe zemra ime… bum bum.”

E kujton edhe Cristiano: “Kur shtrënguam duart ishte një moment unik… Ajo ishte një vajzë super interesante, e pjekur dhe unë fillova të tërhiqesha”.

Moment kyç

“Momenti më i veçantë ishte të shtunën. Po vdisja ta shihja dhe të isha me të, por nuk doja t’i shkruaja. Ai më shkroi pas ndeshjes dhe natyrisht nuk i thashë se i kisha gati të gjitha, i thashë që isha ulur në shtëpi dhe do të flija. Ai tha: a doni të hani darkë? Dhe unë thashë, “Mirë”. Unë kisha ngrënë tashmë. U nisa i lumtur me çantën e shpinës, më mori në shtëpi. Arritëm tek tuajat. Ai kishte purenë e tij, perimet, pulën e tij dhe unë darkova si çdo zonjë”.

Bugatti

Një tjetër nga episodet që ai kujton në reality show-n e fillimit të lidhjes së tyre: “Ai erdhi pas punës për të më marrë. Ai vinte ndonjëherë me Bugatti. Shokët e mi u trembën. Mbërrita me autobus dhe u nisa me Bugatti”.

Cristiano i kujton ato momente: “Ishte makina që kisha, nuk mund të shkoja me një tjetër. Fillimi i një lidhjeje super të bukur. Me kalimin e kohës ndjeva se ajo ishte gruaja e jetës sime.

Më pas, të gjithë e njohin atë. Një lidhje dashurie, katër fëmijë dhe dy rrugës. Një nga çiftet më të famshëm dhe më të dashur në botë. Çdo gjë që ata prekin e bën atë të suksesshëm. G.D /albeu.com/