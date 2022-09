Zëvendëskryeministri për Çështjet Evropiane dhe negociatori kryesor me BE-në, në paraqitjen e përbashkët me ekspertin kroat të integrimeve evropiane, Vladimir Drobnjak, tha se tani as që duhet referendum dhe se është nuk është korrekte të shtyhen qytetarët në atë drejtim nga opozita maqedonase.

“Qëndrimi ynë ishte i qartë, se në vend që të fokusohemi në organizimin e një referendumi, të cilin, OBRM-PDUKM-ja e bojkotoi herën e kaluar kur ishte për Marrëveshjen e Prespës, është shumë më e rëndësishme të fokusohemi në ndërtimin e një konsensusi në Kuvend për reformat e mëtutjeshme, dhe për ato obligime që na presin nga negociatat, sepse tashmë janë në progres”, tha Mariçiq.

Sipas tij, nuk ka kuptim që t’i hapim këto çështje tani kur i kemi filluar negociatat, por gjatë negociatave duhet të fokusohemi në ato çështje që do të na imponohen, të cilat kanë të bëjnë me reformat e brendshme, sundimin e ligjit, për mjedisin, dhe për transportin dhe bujqësinë e kështu me radhë.