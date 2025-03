Maqedonia sot shënon pesë vjetorin e anëtarësimit në NATO, pasi më 27 mars 2020 u bë anëtari i 30-të i Aleancës. Kjo përmbushi një nga qëllimet strategjike të vendit, të cilat ishin përcaktuar edhe në Rezolutën e miratuar nga Kuvendi në vitin 1993.

Në kuadër të kësaj përvjetori, sot në Klubin e Deputetëve në Shkup do të mbahet një takim ndërmjet ministrit të Jashtëm dhe Tregtisë, Timço Mucunski dhe ambasadorëve të shteteve anëtare dhe partnere të Aleancës. Sipas agjendës, ngjarja do të hapet me një fjalim nga ministri Mucunski, pas së cilës do të ndodhë një diskutim i mbyllur.

Përkushtimi ndaj integrimit euroatlantik daton që nga viti 1993, kur Kuvendi miratoi një Rezolutë që përcaktonte prioritetet e jashtme të vendit, përfshirë anëtarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në 15 nëntor 1995, vendi nënshkroi Dokumentin Kornizë për anëtarësim në programin “Partneriteti për Paqe”, ndërsa më 14 qershor 1996, u hap Zyra për Lidhje.

Në prill 1999, në Samitin e NATO-s në Uashington, Maqedoniа fitoi statusin e kandidatit për anëtarësim, duke nisur përgatitjet dhe realizimin e Planit të Veprimit për Anëtarësim. Në Deklaratën përfundimtare të Samitit të NATO-s në Bukuresht në vitin 2008, Aleanca vendosi që vendi të ftohet për anëtarësim pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë.

Në samitet e mëvonshme të NATO-s, si në Lisabonë (2010), Çikago (2012), Uells (2014) dhe Varshavë (2016), u riafirmua se Aleanca do t’i ofronte ftesë për anëtarësim Maqedonisë sapo të arrinte një zgjidhje të pranueshme për emrin.

Në Samitin e NATO-s në Bruksel në korrik të vitit 2018, Këshilli i NATO-s vendosi të ftojë Republikën e Maqedonisë të nisë bisedimet e anëtarësimit, dhe më 1 gusht 2018, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, dërgoi një letër ministrit të Jashtëm të Maqedonisë, Nikolla Dimitrov, me Planin për realizimin e procesit të anëtarësimit.

Në 6 shkurt 2019, u nënshkrua Protokolli i Anëtarësimit nga përfaqësuesit e 29 shteteve anëtare të NATO-s. Pas ceremonisë në Bruksel, nisi procesi i ratifikimit të protokollit nga të gjitha shtetet anëtare. Ky proces u përmbyll më 19 mars 2020, kur Ambasadori i Mbretërisë së Spanjës në Uashington depozitoi instrumentin e ratifikimit të Traktatit të Uashingtonit.

Për të siguruar një proces të pandërprerë të integrimit në NATO, Kuvendi miratoi njëzëri Traktatin e Atlantikut të Veriut më 11 shkurt 2020, dhe më 20 mars 2020, presidenti i vendit nënshkroi instrumentin e ratifikimit të Protokollit të Anëtarësimit. Më 27 mars 2020, nëpërmjet ambasadës së Maqedonisë në Uashington, instrumenti për anëtarësim u depozitua në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, duke e bërë vendin zyrtarisht anëtar të 30-të të NATO-s.