Në 24 orët e kaluara në kovid – qendrat në spitalet në të gjithë vendin është njoftuar se po trajtohen gjithsej 1.422 pacientëve pozitivë dhe të dyshuar ndaj COVID-19.

Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se 116 pacientë pozitivë dhe të dyshimtë ndaj COVID-19 u shtruan në spitalin në Manastir. 768 pacientë janë të shtruar në spitalin e Shtipit. 37 pacientë ka reparti infektiv në Tetovë, 86 pacientë po trajtohen në Veles dhe 93 pacientë pozitivë dhe të dyshimtë ndaj COVID-19 po trajtohen në Kumanovë, si dhe 95 pacientë u shtruan në spital në qendër në Ohër, 88 në Prilep, 27 në kovid – qendër në Gostivar dhe 20 në Strugë. 59 pacientë u shtruan në spital në Strumicë, 36 në Koçan, 30 në Kërçovë, 50 në Kavadar, 19 në Gjevgjeli.

“Numri i përgjithshëm i pacientëve pozitivë dhe të dyshuar ndaj COVID-19 të cilët trajtohen në repartet infektive në kryeqytet dhe në spitalet në të gjithë vendin është 1.422 dhe ka rreth 520 shtretër të lirë.

“Gjatë ditës, bëhen çregjistrime për pacientët e shëruar, të cilat do të lirojnë shtretër shtesë. Përndryshe, të gjitha repartet e spitaleve klinike kanë pajisje për furnizimin me oksigjen. Ministria ka pasqyrë të situatës me objektet dhe nëse është e nevojshme, repartet do të zgjerohen më tej”, thuhet në kumtesë.