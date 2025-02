SHBA dorëzon sot një projekt-rezolutë në OKB që përdor gjuhë më pak kritike për pushtimin e gjithanshëm të Rusisë në Ukrainë sesa projekt-rezoluta e propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Ukraina.

Përkatësisht, siç mëson “Sloboden Peçat”, bashkë-sponsorizues të rezolutës amerikane janë Gjeorgjia, Hungaria, Izraeli dhe Maqedonia. Rezoluta për të njëjtën temë, por me retorikë më të rreptë ndaj Rusisë, do të propozohet sot në të njëjtën kohë nga Franca dhe Gjermania.

Ajo që është interesante është se shumica e anëtarëve të BE-së do të jenë në favor të kësaj rezolute. Por me gjasë edhe Sllovakia, Italia si anëtarë të BE-së dhe kandidatët e BE-së, Serbia, Mali i Zi dhe Turqia, do të mbështesin rezolutën e SHBA-së.

Të dy draftet u propozuan për të shënuar përvjetorin e tretë të pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, kur Asambleja e Përgjithshme e OKB-së do të votojë mbi rezolutat.

Drafti amerikan, i propozuar më 21 shkurt, ankohet për “humbjen tragjike të jetëve gjatë konfliktit ruso-ukrainas”, bën thirrje për një fund të shpejtë dhe për paqe të qëndrueshme. Por nuk përmend territorin e pushtuar nga Rusia dhe nuk e veçon Moskën si burim të konfliktit.

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio e quajti rezolutën “të thjeshtë dhe historike” dhe u kërkoi anëtarëve të OKB-së ta mbështesin atë “në mënyrë që të përcaktojnë një rrugë drejt paqes”.

“Kjo rezolutë është në përputhje me pikëpamjen e Presidentit Trump se OKB-ja duhet t’i kthehet qëllimit të saj themelues, siç përmbahet në Kartën e OKB-së, për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke përfshirë zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve”, tha Rubio në një deklaratë.

Në të kundërt, projekt-rezoluta nga Bashkimi Evropian dhe Ukraina i referohet një “pushtimi të plotë të Ukrainës nga Federata Ruse” dhe kërkon tërheqjen e menjëhershme dhe të pakushtëzuar të të gjitha forcave të Moskës.

Teksti ukrainas-evropian thekson nevojën për të dyfishuar përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës këtë vit, ndërsa fajëson Rusinë për pushtimin dhe e përkushtuar ndaj “integritetit territorial” të Kievit, teksti gjithashtu kujton nevojën për të zbatuar të gjitha rezolutat e mëparshme të asamblesë “të miratuara në përgjigje të agresionit kundër Ukrainës”.

Projekt-rezolutat qarkulluan në selinë e OKB-së në Nju Jork në mes të një përçarjeje midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës rreth mënyrës se si të negociohet përfundimi i luftës. Aleanca e gjatë transatlantike është tronditur nga vendimi i administratës Trump për të hapur negociatat me Rusinë në Arabinë Saudite pa përfaqësues të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian në tryezë.

Ndryshe, asambleja e përgjithshme është bërë organi më i rëndësishëm i OKB-së që merret me Ukrainën. Ndryshe nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së, ku anëtarët e përhershëm Britania e Madhe, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë të drejtën e vetos, asnjë shtet anëtar nuk ka të drejtën e vetos në Asamblenë e Përgjithshme.

Rezolutat e miratuara nga organi prej 193 anëtarësh nuk janë ligjërisht të detyrueshme, por ndiqen nga afër në mbarë botën.