Ministrja e Mbrojtjes Radmilla Sheqerinska dhe Ndihmës Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s David van Weel, si Kryetar i Komitetit të Menaxhimit të Mbrojtjes Kibernetike të NATO-s, nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes kibernetike midis Maqedonisë së Veriut dhe NATO-s.

Ky Memorandum Mirëkuptimi synon të rrisë dhe zgjerojë bashkëpunimin dhe ndihmën në fushën e mbrojtjes kibernetike midis NATO-s dhe autoriteteve kombëtare të mbrojtjes kibernetike.

“Siguria kibernetike është një fushë që ne e marrim shumë seriozisht. Memorandumi i Bashkëpunimit me NATO-n në fushën e mbrojtjes kibernetike mundëson një përgjigje të koordinuar të aleatëve në rast të një sulmi kibernetik dhe është një kontribut serioz në forcimin e kapaciteteve kombëtare për t’u marrë me sulmet kibernetike, si dhe forcimin e rezistencës së Aleancës”, tha ministrja Sheqerinska.

“Mbrojtja kibernetike është një përparësi për NATO-n dhe aleatët e saj. Forcimi i rezistencës ndaj kërcënimeve kibernetike në rritje është kritik dhe ky Memorandum i Bashkëpunimit në mbrojtjen kibernetike që ne nënshkruam me Maqedoninë e Veriut është një hap i rëndësishëm në atë drejtim”, tha Ndihmës Sekretari i Përgjithshëm van Weel.

Memorandumi i Mirëkuptimit do të lehtësojë shkëmbimin e informacionit mbi kërcënimet kibernetike dhe praktikat më të mira, do të përmirësojë parandalimin e incidenteve kibernetike dhe do të ndihmojë në rritjen e rezistencës së Maqedonisë së Veriut ndaj kërcënimeve kibernetike.

Gjithashtu, Memorandumi i Mirëkuptimit do të lehtësojë mbështetjen e ndërsjellë të organeve përgjegjëse për mbrojtjen kibernetike të NATO-s dhe Maqedonisë së Veriut në rast nevoje.