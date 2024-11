“Kënaqësi takimi i sotëm me homologun nga Maqedonia e Veriut, Arben Taravari, me të cilin morëm angazhimin për të thelluar bashkëpunimin ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë, me qëllim forcimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë mes vendeve tona”, shkruan Koçiu.