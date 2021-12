Maqedoni

Moti gjatë ditëve në vijim në Maqedoninë e Veriut

Siç njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, moti do të jenë i vranët dhe i ftohtë me erë të përfocuar në drejtim verior. Temperatura minimale të premten do të lëvizë nga -5 deri 3 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 3 deri 11 gradë celsius. Të Shtunën moti do të jetë...