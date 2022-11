Shkup

EMV dhe “Shkup-Veri” me marrëveshje, pritet rikthimi i ngrohjes qendrore për Çairin dhe Butelin

Drejtori i Ngrohtores Shkup-Veri, Kushtrim Ramadani tha se gjatë ditës së sotme pritet që të nënshkruajnë marrëveshje me Elektranat e Maqedonisë së Veriut, me çka pritet të zgjidhet problemi me mungesën e ngrohjes në Çair dhe Butel, përcjell TV21. Ramadani për “TV21” tha se Ngrohtorja...