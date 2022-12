Aktualisht janë duke u bërë llogaritjet për çmimin eventual të energjisë elektrike nga 1 janari, por Qeveria nuk do të lejojë goditje çmimi për qytetarët, tha sot kryeministri Dimitar Kovaçevski.

“Ajo që po bëhet aktualisht janë përllogaritjet dhe diskutimet mes ministrive përgjegjëse dhe ndërmarrjeve përgjegjëse në shtet për përcaktimin e çmimit të energjisë elektrike për gjashtë muajt e ardhshëm duke filluar nga 1 janari. Është thelbësore, ka më shumë elementë në çmimin e energjisë elektrike sepse EMV nuk prodhon energji elektrike vetëm për EVN Home, por prodhon energji elektrike edhe për humbjet në rrjet dhe gjithashtu për pjesën që duhet për shpërndarje, që do të thotë se nuk mundet. Nuk mund të thuhet nëse një çmim do të jetë 48 euro, por bëhet fjalë për tri kategori çmimesh që ndikojnë në çmimin përfundimtar që marrin blerësit”, tha kryeministri Kovaçevski.

Mund të konfirmoj, theksoi ai, se “qeveria nuk do të lejojë që të ketë goditje çmimi për qytetarët”.

“Për të gjithë qytetarët, ashtu siç nuk e kemi lejuar deri më tani, dhe do të bëjmë përpjekje që me rritjen e prodhimit të energjisë elektrike ta përcaktojmë çmimin e energjisë elektrike, sepse në këtë mënyrë mund të ulet çmimi, gjë që do të mundësojë edhe relaksim të tregut të rregulluar. në sferën e konsumatorëve të vegjël ku janë 72 mijë kompani që punësojnë 98 për qind të të punësuarve në shtet”, tha Kovaçevski.

Kryeministri tha se nuk mund ta dijë çmimin përfundimtar të energjisë elektrike, por nuk do të ketë goditje çmimi për qytetarët. Çmimi i energjisë elektrike, thotë ai, varet së pari nga vendimi i KRRE, e cila vendosi në mënyrë të pavarur, ndërsa çmimi i energjisë elektrike që kompania shtetërore e prodhimit të energjisë elektrike ia shet EMV-së varet nga kostot e prodhimit, si dhe nga ekonomia e shkallës që ajo. arrin.