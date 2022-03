Stafi mekanik dhe ekzekutiv i “Hekurudha Transport” paralajmëron se nga nesër në ora shtatë do ta ndërpresë qarkullimin hekurudhor.

Shkak për bojkotimin e punimeve, siç thotë përfaqësuesi i makinerive Dushko Cakarovski, është kompensimi i papaguar për shpenzimet materiale që duhej ta merrnin nga sot.

Sipas Çakarovskit, bojkoti është në përputhje me vendimin e nëntorit të vitit të kaluar, me të cilin parashihet që paga e muajit paraprak të paguhet në tërësi më së voni deri më 25 të muajit, ndërsa më së voni deri më të 10-tin të këtij muaji do t’i marrin edhe shpenzimet materiale.