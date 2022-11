Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka deklaruar sot se të martën është ftuar në referim drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare, Viktor Dimovski për të dhënë llogari mbi mendimin pozitiv të ASK-së për shtetësinë e kontroversit ukrainas Oleksander Onishçenko.

Siç deklaroi kryeministri, seanca e Qeverisë do të jetë e mbyllur. Ai gjithashtu tha se ASK do të ketë drejtor të ri së shpejti.

“Më pyetët nëse ASK do të ketë drejtor të ri. Po në 24 ditët e ardhshme ASK-ja do të ketë drejtor të ri i cili duhet të jetë profesionist”, deklaroi Kovaçevski.