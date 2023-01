E ardhmja e pasigurt evropiane dhe indikacionet e shumta ndërkombëtare se ku duhet të drejtohet energjia politike këtë vit nuk kontribuojnë në ndryshimin e qëndrimeve të aktorëve kryesorë politikë. Pa siguruar shumicën e nevojshme në Kuvend, njëri kërkon çdo ditë zgjedhje të parakohshme, tjetri ndryshime kushtetuese, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Hristijan Mickoski nuk beson se kjo Qeveri do ta mbajë mbështetjen e shumicës parlamentare, në vend që të diskutojë një shumicë prej dy të tretash. Ai po kërkon zgjedhje dhe mundësi për zgjidhje të tjera për problemet aktuale.

Dimitar Kovaçevski është i bindur se ka kohë dhe ka mjaft, siç thotë ai, “substancë politike” për ndryshime kushtetuese. Ata do t’u garantonin brezave të ardhshëm që të jetojnë në një vend evropian këtu dhe jo në një të huaj.

Profesor Vasko Naumovski beson se LSDM-ja do të presë mandatin e rregullt për zgjedhje që Kovaçevski ta forcojë pozitën e kryeministrit, ndërsa disponimi kundër propozimit francez mund të vazhdojë trendin e përmirësimit.

Autoritetet evropiane theksojnë se nëse Kushtetuta nuk ndryshohet deri në nëntor, asnjë kapitull nuk do të hapet dhe negociatat me BE-në do të ngrihen. Ambasadori evropian David Geer tha dje se “nuk është e mundur të shmanget ky proces dhe procesi i anëtarësimit do të vazhdojë në mënyrë magjike”, as nuk mund të diskutohet sërish për këtë temë dhe të kërkohen zgjidhje të reja./