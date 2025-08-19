Maqedonia po hyn në një epokë të re të digjitalizimit fiskal me futjen e sistemit të e-faturës, i cili do të përfshijë të gjithë tatimpaguesit që lëshojnë fatura. Projekti, që sipas Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) pritet të nisë testimin nga fillimi i vitit 2026, do të bëhet obligativ nga 1 tetori 2026.
E-fatura paraqet sistem të ri të kontrollit dhe raportimit të transaksioneve pa para në dorë, ku çdo faturë do të lëshohet dhe verifikohet elektronikisht nga DAP në kohë reale. Për dallim nga faturat në PDF apo në letër, vetëm ato të lëshuara përmes sistemit të DAP-it do të kenë vlefshmëri ligjore.
„Me energji të plotë dhe vizion të qartë – fillojmë një kapitull të ri në transformimin digjital të sistemit tatimor“, thanë nga DAP në prezantimin e projektit.
Procesi do të funksionojë në mënyrë automatike: pasi një subjekt të përgatisë faturën përmes sistemit të vet ose aplikacionit të DAP-it, ajo do të dërgohet elektronikisht në DAP, do të verifikohet dhe do të pajiset me një kod unik. Në të njëjtin moment, fatura do të arrijë tek marrësi përmes të njëjtit sistem – pa pasur nevojë për dërgesë me e-mail apo në letër.
Ekspertja e tatimeve Marijana Andriq thekson se e-faturimi nënkupton kalimin nga fiskalizimi i pagesave me para në dorë tek fiskalizimi i pagesave pa para në dorë. „Ky sistem siguron regjistrim të saktë të TVSH-së dhe të ardhurave të subjekteve, duke mbyllur hapësirat për manipulime apo fshehje“, tha ajo.
Përveç përfitimeve fiskale, pritet edhe ndikim i madh ekologjik. Sipas llogaritjeve të kompanisë „Marand Konsultanti“, eliminimi i faturave në letër do të shpëtojë të paktën 12.000 drunj në vit, vetëm nga 40 mijë tatimpaguesit e regjistruar për TVSH.
Megjithëse në fillim pritet njëfarë rezistence, ekspertët besojnë se përfitimet do të jenë të menjëhershme: më pak shpenzime, më shumë efikasitet dhe komunikim i automatizuar mes biznesit dhe administratës tatimore
