Siç kanë bërë të ditur nga shërbimi qeveritar për shtyp, me propozim zgjidhjen e re ligjore harmonizohen dispozitat e operacionit pagesor me Direktivën 2007/64/BE për shërbime pagesore dhe Direktiva 2009/110/BE për para elektronike të Bashkimit Evropian si dhe vlerësimeve të Komisionit Evropian se legjislatura vendore nuk është e harmonizuar me direktivat e BE-së.