Maqedonia mban zi për jetët e të rinjve të humbur në tragjedinë më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë në vend. Shpirtra të pafajshëm humbën jetën shumë shpejt nga korrupsioni, kalbësia e sistemit. Zjarri në Koçan mbuloi shumë familje në zi e mbuloi Maqedoninë në zi!

Republika u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve, të afërmve dhe miqve të të vdekurve nga zjarri në diskotekën Plus në Koçan! 16 Marsi do të mbahet mend si dita më e vështirë në historinë e Maqedonisë, një ditë kur të gjithë derdhëm një lot, një ditë kur të gjithë ndjemë dhimbje të madhe emocionale! Në këto momente të vështira, mendimet dhe lutjet e mia janë me familjet e të ndjerve!

Kërkojmë dhe presim hetim dhe përgjegjësi të plotë për përgjegjësit për humbjen e jetëve të të rinjve! “Vitet e heshtjes çojnë gjithmonë në një minutë heshtje.” Do të jemi të zhurmshëm që të mos ketë më asnjë minutë heshtje! Ne do të jemi të zëshëm për paqen e shpirtrave të të gjithë atyre që na lanë në tragjedinë e madhe! Ne do të insistojmë në përgjegjësi, do të insistojmë që më në fund të fillojë të ndryshojë ky sistem!

Pushoni në paqe engjëj!