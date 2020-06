Maqedoni

Mickoski: OBRM-PDUKM do të merr pjesë në zgjedhje

Kryetari i OBRM-PDUKM-së Hristijan Mickoski, përmes profilit të tij në Facebook konfirmoi se partia e tij do të merr pjesë në zgjedhjet më 15 korrik. Ai shprehet optimist se do të realizojë fitore në zgjedhjet e parakohshme kuvendare. “Në zgjedhjet më 15 korrik, e mërkurë, do të marrë...