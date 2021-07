Maqedoni

Konfirmohet rasti i katër me Dellta në vend, bëhet fjalë për persona të pavaksinuar

Një person nga Velesi është rasti i katërt në vend i konfirmuar me llojin Dellta te koronavirusit. Ndërkohë 4 persona të tjerë të dyshuar janë duke u analizuar nëse janë infektuar me Dellta. Rezultatet e tyre do jenë gati deri në fund të ditës. Asnjeri nga këto pacientë nuk është...