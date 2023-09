Sot, 32 vjet më parë, mbi 95 për qind e qytetarëve votuan në referendum për shtet të pavarur dhe sovran, Republikën e Maqedonisë.

Më parë, më 25 janar 1991, në Kuvendin e parë shumëpartiak të Maqedonisë u miratua Deklarata e Pavarësisë, ndërsa dy ditë më vonë deputetët zgjodhën Kiro Gligorovin si president të parë të Republikës së Maqedonisë së pavarur dhe sovrane. Hapa të rëndësishëm për krijimin e shtetësisë ishin miratimi i Kushtetutës së re më 17 nëntor 1991, pavarësia monetare dhe futja e denarit më 26 prill 1992 dhe formimi i forcave të veta të armatosura.

Subjektiviteti juridik ndërkombëtar i shtetit u konfirmua përfundimisht më 8 prill 1993, kur me aklamacion në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara u pranua si anëtari i 181-të me të drejta të plota i Organizatës Botërore. Për shkak të kundërshtimit dhe presionit të Greqisë, e cila nuk e pranoi emrin kushtetues të Republikës së Maqedonisë, anëtarësimi në OKB ishte nën referencën e përkohshme: Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

Përgjatë 32 viteve të ekzistencës së pavarur, shteti kaloi një sërë problemesh dhe vështirësish. Inflacioni treshifror në fillim të viteve ’90, embargoja greke, kriza e refugjatëve në Kosovë dhe konflikti i vitit 2001 ishin sfida dhe kërcënime reale për shtetin e ri maqedonas që ia ngadalësuan rrugën.

Më 17 qershor 2018, në Prespë, me nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Greqisë, emri i vendit u ndryshua në Republika e Maqedonisë së Veriut. Më 27 mars 2020, Maqedonia u bë anëtarja e 30-të e NATO-s.

Si vend kandidat për anëtarësim në BE prej 18 vitesh, pasi ka marrë rekomandimin e parë për fillimin e negociatave në vitin 2009, vendi po përballet tani me një bllokadë nga Bullgaria, e cila kërkon ndryshimin e Kushtetutës, si kusht për heqjen e vetos për fillimin. procesi i negociatave me Unionin. Në mënyrë që vendi të fillojë hapjen e klasterave në negociatat me BE-në, Sofja kërkon që bullgarët të përfshihen në Kushtetutë.

Në Kuvend muajin e kaluar filloi seanca plenare për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por për faktin se Qeveria nuk ka shumicën e nevojshme prej dy të tretash, pra nuk ka mbështetje nga opozita, seanca është shtyrë deri në momentin kur të krijohen kushtet e duhura, pra të ketë një numër të mjaftueshëm deputetësh për të votuar ndryshimet kushtetuese.

Shteti e feston ditëlindjen e tridhjetë e dytë me papunësi prej 13,1 për qind, rritje të PBB-së prej 2,5 për qind, pagë mesatare neto prej 36.527 denarë dhe inflacion prej 8,3 për qind.