Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pas gati 19 vjet, operacioni më masiv dhe kompleks kryhet në përputhje me të gjitha standardet e Eurostat dhe të Kombeve të Bashkuara. Shteti më në fund do të marrë të dhëna përkatëse dhe gjithëpërfshirëse që do të lehtësojnë krijimin e politikave të dobishme për zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe arsimor të vendit, thuhet në kumtesën e LSDM-së.

“Regjistrimi është puna më e rëndësishme shtetërore, por edhe një detyrim qytetar dhe kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që çdo qytetar të përmbushë detyrimin e tij dhe të marrë pjesë në regjistrim. Duke marrë pjesë në regjistrim, secili individ kontribuon në ndërtimin e një shteti bazuar në të dhëna të vendosura mirë, jo në supozime.

Në të njëjtën kohë, regjistrimi i popullsisë jo-rezidente, gjegjësisht imigrantët tanë në diasporë, po zhvillohet normalisht.

Sipas të dhënave të deritanishme, mbi 137.000 qytetarë tanë jashtë janë regjistruar vetë përmes aplikacionit, ndërsa procesi do të zgjasë deri më 21 prill.

Ne u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të diasporës që t’i bashkohen këtij akti patriotik dhe të ndihmojnë në marrjen e një pamje të qartë të njerëzve tanë nga e gjithë bota”, thonë nga LSDM.

Nga atje shtojnë se bojkotimi i regjistrimit është vepër penale.