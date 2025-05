Të vetmit që po evakuohen janë ish-lideri i LSDM-së, Zaev dhe Filipçe me kapitalin e fituar dhe paratë publike të vjedhura në Dubai. LSDM po fundoset me rejtingun e vet pasi e shkatërruan vendin dhe e varfëruan popullin, reagon VMRO-DPMNE. LSDM është parti ku zyrtarët partiakë çdo ditë përfshihen në skandale të drogës, krimit dhe korrupsionit.

SDS është parti që në radhët e sa ka shpërndarës dhe konsumatorë droge dhe është mbrojtësi i tyre dhe Filipçe nuk u distancua as nga Slagjan Markovski nga Gostivari, as nga Jon Frçkoski dhe Andon Stojkov, të cilët u kapën me drogë për vetëm disa muaj.

SDS është parti që shfrytëzon shkollat ​​në Strumicë për mbledhje partiake.

Qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE po punon për tërheqjen e investimeve të reja të huaja, krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e pagave dhe pensioneve.

SDS është sinonim i paaftësisë, tradhtisë dhe krimit