Qeveritë e reja të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të Republikës së Bullgarisë kanë hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet dypalëshe, thonë nga LSDM.

“Dy qeveritë dhe ministritë kompetente do të bashkëpunojnë në fushën e infrastrukturës, bujqësisë, shkencave bujqësore, zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, liberalizimit të transportit të mallrave, uljes së çmimeve të roamingut, si dhe fokus i veçantë do të ketë lidhjet hekurudhore dhe investimet në seksione të rëndësishme rrugore të Korridorit 8. Ky është një hap serioz përpara në avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve që sjell përfitime për të dy vendet.

Qeveria e udhëhequr nga LSDM-ja në periudhën e ardhshme do të angazhohet për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë përmes shkëmbimeve kulturore, arsimore dhe rinore, infrastrukturës, mobilitetit, digjitalizimit, rrjedhës së shpejtë të informacionit.

Me këtë qasje, përmes dialogut dhe bashkëpunimit, jo vetëm që do të thellohet bashkëpunimi, por do të gjendet një zgjidhje e pranueshme reciprokisht për çështjet e hapura.

Jemi të bindur se në frymën e vlerave evropiane, duke ruajtur dinjitetin tonë, do të gjejmë një zgjidhja e çështjeve të hapura tejkalimi i pengesave për fillimin e negociatave të anëtarësimit me BE-në”, thonë nga LSDM.

LSDM, shtojnë nga atje, përmes Qeverisë që drejton mbetet e përkushtuar për sigurimin e ardhmërisë evropiane dhe bashkëpunimin e thelluar me vendet tona fqinje.