Kylie Jenner ka qenë duke punuar pa pushim për linjën e re të grimit “Stormi” e cila do të dalë në shitje më vonë.

Në llogarinë zyrtare të kompanisë së saj “Kylie Cosmetics” miliarderja 22 vjeçarja ka publikuar disa fotografi gjatë realimit të fotosesionit për linjën e re të produkteve.

Nëna e një vajze u shfaq me një fustan të bardhë, ndërsa ishte e mbështetur në një shkëmb, me lule orkide dhe flutura rreth tij.

Jenner e cila jeton në një rezidencë në Hidden Hills, California, kishte veshur një fustan të bardhë dantelle pa supe, me pika të vogla në të. Ylli i “Keeping Up With Kardashians” dukej si “Bukuroshja e fjetur” e kohëve moderne.

Me ndjekësit e saj, Kylie Jenner publikoi fotografi edhe me vajzën e saj Stormi e cila po feston dhe dy vjetorin e lindjes, të shtrira në një peizazh të gjelbër të mbushur përplot me lule.