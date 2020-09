Humbja e peshës është një nga sfidat kryesore, kur bëhet fjalë për ruajtjen e shëndetit të mirë. Ka miliona mënyra për të humbur kile, madje edhe nga ato që premtojnë rezultate të shpejta, por shumica e tyre të përfundojnë duke dështuar.

Kjo recetë me vetëm një barishte të shëndetshme është çelësi që do të përshpejtojë procesin e humbjes së peshës. Përveç kësaj, ajo do të përmirësojë shëndetin, do të pastrojë veshkat, dhe do të trajtojë çdo infeksion të traktit urinar. Bëhet fjalë për majdanozin!

Majdanozi është ndoshta barishtja më popullore kur vjen puna për humbje peshe, por sasia që konsumojmë në ushqimet tona është e vogël, e pamjaftueshme për procesin e humbjes së peshës të padëshiruar. Shtoni 5 lugë majdanoz të copëtuar në 1 litër ujë të valë. Pasi ta keni bërë këtë, lereni të qëndrojë për 15­-20 minuta dhe çaji është gati për konsumim. Ky çaj është i mahnitshëm.

Është shumë i dobishëm dhe efektiv në luftimin e të gjitha llojeve e sëmundjeve të veshkave dhe problemeve të traktit urinar. Çaji do t’ju ndihmojë të nxirrni të gjitha toksinat e dëmshme nga trupi dhe të eleminoni të gjitha lëngjet e akumuluara nga trupi. Ai eliminon bakteret e dëmshme, toksinat dhe substancat te tjera të dëmshme nga organizmi, nëpërmjet urinës.

Shënim: Ju duhet të pini 2­-3 gota nga ky çaj çdo ditë, por jo më shumë se 1 litër në ditë.