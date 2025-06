Me 65 vota “pro”, 15 “kundër” dhe asnjë abstenim, Parlamenti këtë pasdite votoi Azir Aliun si Ministër të ri të Shëndetësisë, duke zëvendësuar Arben Taravarin, i cili kohët e fundit dha dorëheqjen nga pozicioni i tij ministror.

Nga ana tjetër, zëvendës ministër i Bujqësisë është zgjedhur Albrim Hoxha në vend të Flakron Bexhetit.

Në fillim të seancës, kryeministri Hristijan Mickoski, duke shpjeguar propozimin për Azirin, shprehu besimin e tij se energjia dhe njohuritë e tij do të sjellin dimension të ri në menaxhimin e sistemit të kujdesit shëndetësor.

“Doktor Aliu është doktor i shkencave të informacionit. Një profesor, një njeri që ka vite që merret me menaxhimin e sistemeve, të dhënave dhe zgjidhjeve digjitale. Në një kohë kur disa vende marrin diagnozë me një klikim, ne ende vrapojmë. Është koha që kjo të ndryshojë. Dhe pikërisht për këtë arsye ne besojmë se energjia dhe njohuritë e tij do të sjellin një dimension të ri në menaxhimin e sistemit të kujdesit shëndetësor”, tha Mickoski.

Deputetët e partisë në pushtet thanë se shpresonin që sektori i kujdesit shëndetësor më në fund do të dilte nga thellësitë në të cilat ishte zhytur, duke shtuar se sfida për Aliun ishte e madhe.

“Sfida që pranoi Azir Aliu është e madhe, por duke e njohur atë si person, meqenëse vjen nga një familje me reputacion, dhe gjithashtu bazuar në CV-në e tij, besoj se ai ka një shans për të pasur sukses në menaxhim. Më parë, kishim ekspertë nga sektori i kujdesit shëndetësor që kishin mundësinë të drejtonin këtë sektor, por gjithmonë rezultonte se ekspertiza e tyre në kujdesin shëndetësor nuk ishte e pajtueshme me menaxhimin e sektorit të kujdesit shëndetësor”, tha deputetja Dafina Stojanovska nga VMRO-DPMNE.

Megjithatë, deputetët e opozitës kishin një pikëpamje të ndryshme në lidhje me marrjen e pozicionit ministror nga Aliu.

“Kur Azir Aliu u bë Ministër i Shoqërisë së Informacionit, atëherë askush nga shumica e sotme nuk tha se ishte nga një familje e ndershme. Përkundrazi, ai nuk mori asnjë votë mbështetjeje kur ishte kandidat për Ministër të Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, në fakt, ky është titulli i tij, në mënyrë që sot të mund të jetë i njëjti njeri i madh si ministër i Shëndetësisë”, tha deputeti i LSDM-së Jovan Mitreski.

Deputeti i BDI-së Blerim Bexheti tha se po u dërgojnë edhe një apel partive të tjera dhe deputetëve që të largohen nga kjo Qeveri sepse ajo nuk rezulton në vullnetin politik të shqiptarëve dhe situata po përkeqësohet dita-ditës.

Ndryshe, Azir Aliu është inxhinier i diplomuar i elektroteknikës dhe doktor i shkencave të informacionit i cili aktualisht mban pozicionin e profesorit me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Kompjuterike në Universitetin e EJL-së në Tetovë. Aliu ishte Ministër i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës në vitet 2023 dhe 2024, dhe, sipas biografisë së dorëzuar, ai mbajti edhe pozicione të tjera të larta dhe me përgjegjësi.

Aliu është pjesë e Aleancës për Shqiptarët, e cila mbeti në VLEN pasi ish-ministri i Shëndetësisë Arben Taravari dhe udhëheqësi i këtij krahu të ASH-së dha dorëheqjen më 15 maj të këtij viti dhe vendosi të kalojë në opozitë.