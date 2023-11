Marija Janiçeska është drejtoresha e re e Agjencisë Teknike Operative (ATO). Në seancën e sotme të 131-të të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut u miratua vendimi për zgjedhjen e Janiçeskës për drejtoreshë të re të ATO-s. Në sallën e Kuvendit ishin të pranishëm gjithsej 93 deputetë, ndërsa për këtë pikë deputetët votuan njëzëri.

Janiçeska është juriste e diplomuar dhe bashkëpunëtore profesioniste e deritanishme për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta në Agjencinë Teknike Operative. Propozimi u konfirmua njëzëri, ndërsa sot fitoi shumicë prej dy të tretave dhe mbështetjen e Badenterit.

Në shpalljen që u publikua para 30-të ditësh u paraqitën 31 kandidatë, ndërsa para një muaji përfundoi mandati 5 vjeçar i tashmë ish-drejtorit Zoran Angelovski.

ATO u formua si organ shtetëror i pavarur pas skandalit me përgjimet masive dhe Raportit të grupit të ekspertëve të Komisionit Evropian të udhëhequr nga Pribe. Me disa ndryshime ligjore, DSK mori pasardhës në ASK e cila mori mbështetje të madhe nga kompetentët, ndërsa pajisja e përgjimit kaloi në ATO.