Standarde të ndryshme për të njëjtin krim Ratko Kapushevski shkon në paraburgim, kurse Asmir Jahoski në arrest shtëpiak. Kështu kërkoi prokuroria, kështu vendosi gjyqtari hetues. Si Kapushevski ashtu edhe Jahoski dyshohen për prokurim të paligjshëm të derivateve.

Kapushevski shkon në paraburgim, Pucko Petrol në arrest shtëpiak. Cili është ndryshimi mes Kapushevskit dhe Pucko Petrol, se prokurori e ndryshoi kërkesën për paraburgim në arrest shtëpiak? – pyeti deputetja Jovana Mojsoska në rrjetet sociale.

Mbetet e paqartë se pse pas deklaratës së të dyshuarit Jahoski para gjykatësit në procedurë paraprake, prokurori publik ka pranuar që propozimi për caktimin e masës së paraburgimit të ndryshohet në propozim për caktimin e masës arrest shtëpiak. Është e paqartë pse ky ndryshim u pranua nga gjyqtari gjykues. Republika ka dërguar pyetje në Prokurorinë për Krim të Organizuar, por nga atje ende nuk ka asnjë përgjigje.

Çfarë duhet të ndodhë që gjyqtarët dhe prokurorët të mos na bëjnë Grubin apo Kovaçevskin?! Kaq shumë arratisje biznesmenësh dhe politikanësh nga vendi në një kohë kur ndaj tyre është hapur një çështje penale, kaq shumë pyetje pse?! Kush i menaxhon gjërat?! Kush u jep mundësi të shpëtohen politikanëve dhe biznesmenëve të dyshuar?! Kush i dha shansin Vasko Kovaçevskit apo Artan Grubit?!

Kovaçevski, i cili është i lidhur drejtpërdrejt me blerjen e karburantit me Pucko Petrol, është në arrati dhe nuk ekziston rreziku i arratisjes së Jahoskit, nuk ka mundësi që ai të ndikojë te dëshmitarët dhe provat dhe të përsërisë krimin?! Pse?! Ata që e lanë të shkojë në shtëpi ndoshta as nuk e dinë.

Deputetja Mojsoska komentoi se në krye të OJO-GOKK-së, Islam Abazi, një kuadër i BDI-së që konsiderohet i afërt me Ahmetin, e ka theksuar këtë si arsye pse kërkesat për paraburgim janë selektive. A është Abazi ai që i menaxhon gjërat?! Kjo është një pyetje që bëhet më shpesh sot. Islam Abazi, i cili është prokurori i parë që ndjek krimin e organizuar, vjen nga Mala Reçica. Ai është fqinj i liderit të BDI-së, Ali Ahmeti, parti deputet i së cilës është Ismail Jahoski, babai i Asmirit që i ka shpëtuar paraburgimit.

Prokurori që trajton rastin mësohet se ka tërhequr kërkesën për paraburgim. Gjyqtari gjykues pranoi kërkesën. Është e njëjta gjyqtare, Sandra Krstiq, e cila së bashku me një kolege tjetër ka urdhëruar vetëm masa paraprake për të dyshuarit për vjedhjen e M-NAV.

Edhe VMRO-DPMNE doli sot me një akuzë se gjyqtarët e SDS dhe BDI po mbrojnë kriminelët.

Në vend të masave më të rrepta për të siguruar praninë, gjyqtarët e SDS-së dhe BDI-së e lanë në shtëpi djalin e deputetit Jahoski, pronar i Pucko Petrol. Edhe pse në mesin e të dyshuarve ka njerëz në arrati, si Vasko Kovaçevski, gjykata beson se pjesa tjetër nuk do të arratiset. Si u sigurua gjykata që të dyshuarit e tjerë, të pasur, të mos iknin? “Kush do të mbajë përgjegjësi nëse një i dyshuar tjetër arratiset?” Deri kur gjyqtarët do t’i shërbejnë SDS-së dhe BDI-së, e jo popullit?

Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se është i tronditur nga informacionet për presionet rreth këtij rasti, të cilat kanë zemëruar opinionin publik, e që filluan dy ditë më parë kur u zbulua aksioni i MPB-së dhe Byrosë për Siguri Publike.

-Për mua është alarmante informacioni që marr, i cili lidhet me drejtuesin e një prokurorie kur ka dëgjuar për veprimin. Jam vërtet i tronditur nga mënyra sesi ai njeri sillej dhe vazhdon të sillet. Ata nuk kanë vend atje, nëse duan të jenë oborrtarë dhe partiakë, atëherë vendi i tyre nuk është në Prokurori, është në ato hacienda të mëdha që janë ndërtuar në Maqedoninë Perëndimore, tha Mickoski.

Mickoski tha se të gjithë ata që u pasuruan me miliona euro në kurriz të qytetarëve të Maqedonisë, duke përdorur substanca ilegale që rrezikuan jetën dhe rrezikuan të drejtën e garantuar me Kushtetutë për jetë, do të duhet të mbajnë përgjegjësi.