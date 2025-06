Një vit qeverisjeje e VMRO-DPMNE-së dhe një muaj a më shumë zgjedhje teknike dhe zgjedhje. Jemi qenie njerëzore, duhej të harronim sa më keq ishte për ne. Por, diku do të shfaqet një klip në të cilin do të shohim një nga ato shpirtra të errët dhe të ndyrë me të cilët vuajtëm për më shumë se shtatë vjet. Epo, gëzimi i të parit të tyre aty ku i përkasin – në harresë, na bën të buzëqeshim, si për shembull:

Oliver Spasovski

në emisionin e mëngjesit!! Shfletoni Insta-n dhe papritmas shfaqet një klip i ish-kreut të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ish-nënkryetar i partisë në pushtet. Shkurtimisht madje kryeministër. Një burrë me të cilin patëm fatin e keq të merreshim për 10 vjet.

Dhe ja ku është, midis Cece-s dhe Milenës, duke përshëndetur Maqedoninë:

Aq i parëndësishëm saqë nuk ftohet as në një debat me asnjë nga “ekspertët” e rregullt mbi “Samo Vistina”. Pikërisht aty ku duhet të jetë. Duke folur për kafenë e parë.

Por kjo nuk është arsyeja pse kjo javë është Personi ynë. Pas tetë muajsh gjyqi, në të cilin dëgjuam detaje kaq të neveritshme dhe çnjerëzore rreth momenteve të fundit të Vanja Gjorçevskës dhe Pançe Zhezhovskit, këtë javë vrasësit e tyre morën burgim të përjetshëm.

Por, Aleksandar Gjorçevski u lirua nga akuzat.

Sado që menduam se për hir të familjeve, para së gjithash, për hir të motrës më të vogël në familjen Gjorçevski, gjykata duhet ta kishte pranuar kërkesën e Zoricës për ta mbajtur të mbyllur për publikun, megjithatë, kjo na dha mundësinë të shihnim vetë se një burrë i pafajshëm iu nënshtrua para kohe dhe pa prova një linçimi publik.

Vanja Gjorçevska, 14 vjeç, u rrëmbye për t’i zhvatur para nënës së saj, dhe menjëherë pas kësaj u vra me armë. Vrasësi e vrau atë nga frika e provave që policia mund të merrte në një hetim që kishte filluar tashmë pas raportimit. Babai i Vanjës i kishte thënë më parë vrasësit se kur do të largohej vajza e tij nga shtëpia.

Kjo u tha në një konferencë të madhe për shtyp nga Spasovski në dhjetor 2023, pasi më parë ishte njoftuar në një njoftim për shtyp në mesnatë për publikun se vajza 14-vjeçare, të cilën e gjithë Maqedonia po e kërkonte, ishte gjetur e vdekur dhe se rasti lidhej me zhdukjen e pensionistes nga Velesi.

Aleksandri dyshonte tek ata sepse kishte bërtitur që nga fillimi se vajza e tij ishte rrëmbyer.

Kaq është. Këto janë provat që policia e udhëhequr prej tij kishte dhe këto janë ato që ata i përmbaheshin. Dhe ata dhe Prokuroria. Në tetë muaj, këto janë ato që iu paraqitën gjykatës. Së bashku me dy ose tre “rrëfime” nga vrasësit, të cilët të gjithë deklaruan kategorikisht në gjykatë se ishin marrë me rrahje.

Asnjë provë tjetër fizike.

Ndoshta u bezdisën që një kriminel i njohur kishte qasje të lehtë në regjistrimet e vetë policisë, dhe më shumë sesa vetë policia.

Nuk është më e jona të gjykojmë. Sa i përket ndërgjegjes së Spasovskit, ai vetë e di se si fle, jo vetëm për shkak të këtij rasti, por edhe për gjithçka që na ka bërë gjatë 10 viteve të fundit.

Në fakt, të paktën ne e dimë që ai nuk po fle siç duhet. Përndryshe, ai do të ishte në turnin e mëngjesit.