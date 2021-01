Maqedoni

Komisioni për Sëmundje Infektive me vendim: Administrata në Maqedoni të vazhdojë punën me rotacione

Komisioni për Sëmundje Infektive në mbledhjen e sotme ka vendosur që të vazhdohet orari i miratuar me rotacione për administratorët si pasojë e pandemisë me coronavirusin. Qeveria pas marrjes së rekomandimit do të duhet të merr vendimin përfundimtar në seancë qeveritare. Ndryshe, më...