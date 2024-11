Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Afrim Gashi, do të qëndrojë sot për një vizitë zyrtare në Kosovë. Ai fillimisht nga ora 9:25 do të pritet në një takim nga homologu i tij, Glauk Konjufca.

Ndërkaq nga ora 13:30 do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ende s’dihet nëse kreu i Kuvendit të Maqedonisë do të takohet edhe me presidenten Vjosa Osmani.