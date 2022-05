Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabiq, nesër do ta vizitojë Maqedoninë e Veriut, njofton AIM.

Ajo do të realizojë takim me homologun e saj në Maqedoninë e Veriut, Dimitar Kovaçevski.

Nga qeveria serbe njoftojnë se pas takimit, Brnabiq dhe Kovaçevski do të marrin pjesë në panelin “Ndërtimi i të ardhmes me prosperitet: Roli i bashkëpunimit rajonal”, që do të mbahet në kuadër të Samitit “Maqedonia 2025”.