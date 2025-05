Sot në Tiranë do të mbahet Samiti i gjashtë i Komunitetit Politik Evropian me temën “Evropa e re në botën e re: Bashkim – Bashkëpunim – Veprim i përbashkët”, ku do të marrë pjesë edhe kryeministri Hristijan Mickoski.

Tema kryesore e Samitit, të bashkëorganizuar nga Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Koshta, dhe kryeministri shqiptar, Edi Rama, do të jetë siguria dhe një vizion i përbashkët për të ardhmen e Evropës.

Në këtë kuadër, liderët pritet të diskutojnë sigurinë evropiane, duke përfshirë mbështetjen për Ukrainën, mbrojtjen evropiane, mbrojtjen e demokracisë, si dhe gatishmërinë dhe aftësinë për t’iu përgjigjur kërcënimeve të ndryshme.

Përveç kësaj, mbledhja do të organizojë gjithashtu tre tryeza të nivelit të lartë mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë demokratike të Evropës, duke përfshirë agresionin rus në Ukrainë, rritjen e konkurrencës dhe sigurisë evropiane përmes inovacionit dhe elasticitetit, si dhe sfidat në lëvizshmëri dhe fuqizimin e të rinjve.

Në ftesën drejtuar liderëve europianë për të marrë pjesë në Samit, Koshta dhe Rama theksojnë se Evropa po përballet me një moment historik, të shënuar nga sfida të shumëanshme dhe komplekse.

“Ndërsa lufta agresive e Rusisë kundër Ukrainës vazhdon, pasojat e saj po ndjehen shumë përtej kufijve të Ukrainës, duke tensionuar sigurinë tonë dhe duke testuar qëndrueshmërinë tonë kolektive”, thuhet në ftesë.

Ai gjithashtu thekson se në të njëjtën kohë, ekonomitë evropiane po përballen me rreziqe të ripërtëritura të fragmentimit, të cilat po minojnë modelet e vendosura ekonomike dhe po testojnë aftësinë e vendeve evropiane për të ruajtur rritjen, elasticitetin dhe konkurrencën.

Migrimi i parregullt dhe instrumentalizimi i tij mbeten një sfidë e rëndësishme, duke ndërlikuar përpjekjet për të mundësuar lëvizshmëri të sigurt dhe të rregulluar dhe për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore, shton ftesa.

Kosta dhe Rama theksojnë më tej se, bazuar në ecurinë e samiteve të mëparshme, Samiti i Tiranës do të ofrojë një platformë kyçe për përmirësimin e dialogut dhe thellimin e bashkëpunimit, me synimin për t’i kthyer sfidat e përbashkëta në mundësi për të çuar përpara qëllimet e përbashkëta.

Në Samitin e EPC-së në Tiranë pritet të marrin pjesë 47 krerë shtetesh apo qeverish nga Evropa. Kështu, përveç kryeministrave Mickoski dhe Rama, në tubim do të marrin pjesë edhe përfaqësues të të 27 vendeve anëtare të BE-së, të vendeve të EFTA-s (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), si dhe nga Azerbajxhani, Andorra, Bosnja dhe Hercegovina, Britania e Madhe, Gjeorgjia, Armenia, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Turqia, San Marino.