Maqedoni

Nikolloski, në një vizitë pune në Selanik, do t’i prezantojë planet investuese të Qeverisë për zhvillimin e infrastrukturës

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, është në një vizitë pune në Selanik, ku do të mbajë fjalim në ngjarjen ndërkombëtare – “Forumi për afrimin me Evropën Juglindore”, gjatë së cilës, siç njoftojnë nga zyra e tij, do të prezantojë...