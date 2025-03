Maqedoni

Kryeministri Mickoski u prit me nderime më të larta në Hungari

Kryeministri Hristijan Mickoski u prit me nderime më të larta në Hungari. Ai mbërriti në Budapest i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Një delegacion qeveritar i kryesuar nga kryeministri Hristijan Mickoski do të marrë pjesë në samitin e qeverisë hungarezo-maqedonase që do të mbahet sot...