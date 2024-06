Maqedoni

Kryeministri bullgar do të kërkojë që konkluzionet e Samitit të BE-së të përfshijnë një tekst për Maqedoninë

Bullgaria, sipas njoftimit të Qeverisë bullgare, do të insistojë që Këshilli Evropian në miratimin e konkluzioneve të takimit të përfshijë tekst për Republikën e Maqedonisë. Kryeministri bullgar Dimitar Glavçev sot dhe nesër do të jetë në Bruksel, ku gjatë diskutimit të temës do...