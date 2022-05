Nga korriku, çmimi i energjisë elektrike me tarifë të lartë do të varet nga konsumi.

Tarifa e re e energjisë elektrike është duke u përgatitur dhe pritet të jetë gati deri atëherë.

Plani është që të ketë 3 deri në 4 blloqe tarifore sipas shembullit të vendeve të rajonit.

Por, ende nuk është përcaktuar kufiri mbi sa kilovat orë energji elektrike të konsumuar do t’u ngarkohet qytetarëve.

Ajo që dihet është se energjia elektrike e lirë do të llogaritet si më parë.

Ata që do të shpenzojnë shumë do të llogariten me çmimin e tregut.

Ndërkohë, çmimi i ri i energjisë elektrike është duke u përshtatur.

Përveç EVN HOME dhe Elektrodistribucionit, llogaritjet në ERC i ka dorëzuar edhe Memo, ndërkaq Mepso ende pritet ta bëjë këtë.