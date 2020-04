Komisioni Rregullator për Energjetikë vendosi që çmimi me pakicë i benzinës të shtrenjtohet për gjysmë denari, derisa diseli edhe më tej do të vazhdoj të shitet me çmim të njëjtë.

Kështu nga mesnata EURO-SUPER BS-95 do të shitet 48.5 denarë për litër, EURO-SUPER BS-98 do të shitet 50.50 denarë për litër ndërsa EURO-DIZELI edhe këtë javë do të shitet për 45 denarë për litër.

Çmimi i vajit këtë javë do të jetë 33.00 denarë për litër, ndërsa i mazutit 20.106 denarë për kilogram.

Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi mesnatën e sotme dhe do të zgjasin deri në javën e ardhshme.