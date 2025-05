Krerët e bashkësive fetare në vend sot me nismë të Qendrës së Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN) dhe Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Fetare (KMBGF), nënshkruan Deklaratë të Krerëve Fetarë në Republikën e Maqedonisë ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Në nënshkrim, u theksua se komunitetet fetare janë ndër aktorët kryesorë në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, pasi prania dhe aktivitetet e tyre me besimtarët mund të jenë me dobi të madhe në forcimin e komuniteteve si tërësi.

Nënshkruesit e Deklaratës janë kryepeshkopi i Kishës Orthodhokse Maqedonase – Kryepeshkopata e Oh;rit, z. Stefan, kreu i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir ef. Fetahu, ipeshkvi i Shkupit dhe i Dioqezës së Strumicës dhe Shkupit, imzot Dr. Kiro Stojanov, mbikëqyrësi i Kishës Metodiste Ungjillore Marjan Dimov, kryetari i Bashkësisë Hebraike Pepo Levi, si dhe drejtoresha e KMBGF-së Olivera Trajkovska dhe drejtori i QMBN-së Aleksandar Kërzhalovski.

“Ne, nënshkruesit e kësaj Deklarate, udhëheqës fetarë dhe përfaqësues të bashkësive të njohura fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të mbledhur në frymën e respektit të ndërsjellë dhe të udhëhequr nga një ndjenjë përgjegjësie e përbashkët, të vetëdijshëm për rolin tonë në ruajtjen e paqes sociale, pajtohemi me këtë Deklaratë si shprehje të një vendosmërie të përbashkët për të ndërtuar bashkëjetesë dinjitoze dhe rezistencë ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Të vetëdijshëm se Republika e Maqedonisë është një shtëpi e përbashkët e popujve, kulturave dhe besimeve të ndryshme dhe se bashkëjetesa është një vlerë që duhet të kultivohet dhe mbrohet vazhdimisht”, qëndron në Deklaratë. Të përballur me abuzimin e fesë si pretekst për përçarje dhe dhunë, me format gjithnjë e më të zakonshme të gjuhës së urrejtjes dhe proceseve të radikalizimit që çojnë në dhunë dhe ekstremizëm të dhunshëm, me dezinformimin, narrativat ideologjike dhe propagandën që shtrembërojnë thelbin e fesë dhe nxisin mosbesimin”, thuhet ndër të tjera në Deklaratë.

Në pyetjen e një gazetari drejtuar kreut të BFI-së, Shaqir ef. Fetahu, lidhur me atë nëse Bashkësia Fetare Islame ka një strategji për brezin e ri të besimtarëve që janë gjithnjë e më shumë në shënjestër të grupeve ekstremiste, reisi tha “ne qëndrojmë fort pas qëndrimeve që nënshkruam sot në Deklaratë dhe me të gjithë potencialin tonë në Bashkësinë Fetare Islame do të përpiqemi të realizojmë të gjitha pikat e Deklaratës në tërësi”.

“Bashkësia Fetare Islame përpiqet dhe është e vendosur të jetë një bashkësi fetare konstruktive në shoqërinë tonë dhe çdo akt që devijon nga parimet e besimit islam, domethënë çdo dukuri që është në kundërshtim me parimet fetare, BFI gjithmonë e dënon me vendosmëri dhe do ta dënojë atë”, tha reisi.

Ai thotë se Qeveria e Republikës së Maqedonisë duhet të informojë bashkësitë fetare kur bëhet fjalë për çështje fetare.

“Shoqëria përkatësisht Qeveria e Republikës së Maqedonisë, duhet të na informojë për disa gjëra, ne jemi kompetentë për çështjet fetare, nuk jemi kompetent për gjëra të tjera. U dakorduam me drejtoreshën e Komisionit, Olivera Trajkovska, që të njoftohemi dhe të informojmë njëri-tjetrin për disa fenomene që prishin qetësinë dhe respektin tonë të ndërsjellë”, shtoi kreu i BFI-së.

I pyetur nëse Bashkësia Fetare Islame është e vetëdijshme se ka një rritje të të ashtuquajturave ndikime të huaja në mësimet e ndryshme islame, Shaqir ef. Fetahu thotë:

“Ne jemi të vetëdijshëm. Ne kemi marrëdhënie të mira me të gjitha vendet ku shumica janë myslimanë dhe kemi nënshkruar një Memorandum që bashkëpunimi i tyre të jetë ekskluziv dhe vetëm me institucionin që është kompetent dhe kompetent sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Individualisht, ne do të dënojmë çdo ndikim të tillë dhe gjithçka që po bëhet nga vende të ndryshme në botë, përtej bashkëpunimit me BFI-në, është e papranueshme dhe ne do të luftojmë pa kompromis ndaj aktiviteteve individuale, përveç aktiviteteve dhe bashkëpunimit të BFI-së me vendet e tjera”, tha Shaqir ef. Fetahu.