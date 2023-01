“Ali Ahmeti tha dje se OBRM-PDUKM nuk duhet të ëndërrojë të krijojë shumicë me të Majtën”, thotë Dragan Kovacki nga OBRM-PDUKM.

“Por Ahmeti duhet të dijë 3 gjëra:

1. Qeverinë e re nuk e vendos Ahmeti, por populli në zgjedhje. Pushtetin e jep dhe e merr vetëm populli në zgjedhje, prandaj ka kaq frikë dhe ikin nga përballja me popullin.

2. Rregulli i koalicionit të një fituesi me një fitues nuk vlen dhe nuk është i shkruar askund, kështu që frika e BDI-së nga krimet e partnerëve me LSDM-në po rritet.

3. Është mirë që me deklarata të tilla zbulohen pikatorët dhe asët e politikës, por VMRO-ja do ta rrëzojë këtë pushtet bashkë me popullin”, thekson ndër të tjera ai.