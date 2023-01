Nuk mund të ndryshosh Kushtetutën pa u konsultuar me qytetarët. Nëse janë të bindur, le të shkojnë në zgjedhje, le të përballen me argumentet dhe faktet dhe le të vendosë vetë populli. Kjo që po bëjnë tani me një kuazi-shumicë duke futur parti vetëm rezulton në problem me legjitimitetin e asaj qeverie, ka thënë për “Sto ne e klaro” deputeti dhe anëtari i KQ-së së OBRM-PDUKM-së, Dragan Kovaçki.

Kovaçki thekson se qeveria e përsërit vazhdimisht çështjen e kushtetutës sepse nuk ka çfarë t’u ofrojë qytetarëve, ekonomikisht jemi në fund, ndërsa populli jeton më mjerim.

“Qeveria e përsërit vazhdimisht çështjen e amendamenteve kushtetuese sepse nuk ka çfarë të thotë tjetër. Le të dalin dhe të thonë pse Maqedonia ka rënie nga 2020 deri në 2022 dhe ne jemi të vetmit në rajon që kemi rënie të ekonomisë, pse 63% e kompanive thonë se duhet të japin ryshfet për të fituar tenderë, pse qytetarët mendojnë se shteti po ecën në drejtim të gabuar, se standardi i tyre i jetesës është më i keq”, tha ai.

Kovaçki shtoi se qeveria tani po kërkon vetëm një mënyrë dhe po krijon skenarë për të justifikuar veten, si dhe për të justifikuar dështimin për mosfillimin e negociatave.