Kryeministri Dimitar Kovaçevski tha sot se do të kemi zgjedhje të rregullta dhe data e tyre do të duhet të merret vesh me të gjitha partitë politike në Kuvend.

Sa i përket vetë zgjedhjeve, mendoj se kryetari i VMRO-DPMNE-së po i ndryshon tezat, sepse ka thënë se do të ketë zgjedhje të parakohshme, kurse unë kam thënë se do të ketë zgjedhje të rregullta. Dhe përfundimisht do të kemi zgjedhje të rregullta. Kjo do të thotë se ajo që kam thënë ka mbetur e njëjtë që nga dita e parë kur kemi folur për zgjedhjet, sepse për dy vjet VMRO-DPMNE ka thënë çdo tre muaj se nuk ka pasur zgjedhje të parakohshme, gjë që de fakto dhe de jure nuk ka ndodhur. Sa i përket vetë datës, do të duhet të pajtohet me të gjitha partitë politike në Kuvend, si gjithmonë deri më tani ashtu siç është rënë dakord, tha Kovaçevski duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit në hapjen e objektit të ri për ekspertizë mjeko-ligjore të Ministrisë. Punët e brendshme.

Kryeministri theksoi se kur të arrihet një zgjidhje e përbashkët e pranueshme për të gjithë, atëherë mund të fillojnë afatet dhe organizimi i zgjedhjeve.

Ai proces normalisht do të jetë i hapur gjatë javëve dhe muajve në vijim dhe kur të arrihet një zgjidhje e përbashkët e pranueshme për të gjithë, atëherë mund të fillojnë afatet dhe organizimi i zgjedhjeve, sepse sigurisht që do të kemi zgjedhje, duke pasur parasysh atë ligjore dhe kushtetuese. obligimet dhe mandatin e të gjithë të zgjedhurve në Kuvend dhe kryetarit të shtetit, tha Kovaçevski.

Se kush duhet t’i iniciojë grupet punuese në Kuvend për të rënë dakord për datën e zgjedhjeve, kryeministri tha se këto diskutime janë bërë gjithmonë brenda legjislaturës ku janë të përfaqësuara të gjitha partitë parlamentare.

Nëse qeveria i inicon grupet punuese, atëherë ato duhet të jenë në Qeveri, që do të thotë se nuk mund të përfshihen partitë opozitare. Prandaj këto diskutime janë bërë gjithmonë në kuadër të Kuvendit, ku janë të përfaqësuara të gjitha partitë parlamentare, pavarësisht nëse janë nga pushteti apo nga opozita, theksoi Kovaçevski.